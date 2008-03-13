Глазырина (Арестова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Арестова) Нина Ивановна

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Место рождения

д. Глядены Сухоложского района Свердловской обл.

Дата рождения

03.10.1937

Дата смерти

13.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазырин Николай Иванович

Смерть
13.03.2008

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