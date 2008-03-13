Глазырина (Арестова) Нина Ивановна
Место рожденияд. Глядены Сухоложского района Свердловской обл.
Дата рождения03.10.1937
Дата смерти13.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазырин Николай Иванович
Смерть
13.03.2008