Карманова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарманова Наталья

Карманова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Карманова Фаина Даниловна

Отец ребёнка: Карманов Данила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Виктор Данилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Леонид Данилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.11.1930

Сын: Карманов Сергей Данилович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.