Карманова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Карманова Фаина Даниловна
Отец ребёнка: Карманов Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Виктор Данилович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Леонид Данилович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.11.1930
Сын: Карманов Сергей Данилович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно