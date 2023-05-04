Морозов Иларион Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Анна Ивановна
Место жительства
1912 ст.
Сьяново, Солопенская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Сын: Морозов Павел Иларионович
Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно