Морозов Иларион Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Иларион Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Анна Ивановна

Место жительства
1912 ст.
Сьяново, Солопенская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Сын: Морозов Павел Иларионович

Мать ребёнка: Морозова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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