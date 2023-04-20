Радостев Аксен Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1838 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Христина Аксенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Каллистрат Аксенов
Смерть
1838 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188