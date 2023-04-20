Радостев Аксен Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радостев Аксен Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Радостев Малахий Аксенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Христина Аксенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Каллистрат Аксенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1838 ст.
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188
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