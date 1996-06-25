Мохначев Владимир Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохначев Владимир Вениаминович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.10.1939

Дата смерти

25.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1939

Отец: Мохначев Вениамин Александрович

Мать: Дина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1963

Жена: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
?.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Смерть
25.06.1996
Москва, город федерального значения Москва

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