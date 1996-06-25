Мохначев Владимир Вениаминович
Место рождения
Дата рождения20.10.1939
Дата смерти25.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1939
Отец: Мохначев Вениамин Александрович
Мать: Дина
Бракосочетание
1963
Жена: Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
?.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Ивановна
Смерть
25.06.1996