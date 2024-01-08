Фокин Николай Отец Николаевичей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Николай Отец Николаевичей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Илья Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Предположительно добавлен
Рождение ребёнка
1856

Сын: Фокин Флор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1911 году. Возраст 55 лет
Рождение ребёнка
1870

Сын: Фокин Яков Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Год рассчитан ориентир минус 20 лет от рождения первого ребенка
Смерть
Неизвестно

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