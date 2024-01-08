Фокин Николай Отец Николаевичей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Предположительно добавлен
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Есть метрика о смерти в 1911 году. Возраст 55 лет
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Год рассчитан ориентир минус 20 лет от рождения первого ребенка
Смерть
Неизвестно