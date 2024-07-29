Ишбаев Юлай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишбаев Юлай

Место рождения

деревня Акназарово, Мелеузовский р-н

Дата рождения

22.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1954

Отец: Ишбаев Сафа Хупитдинович

Мать: Маргиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минигуль

Рождение ребёнка
13.10.1977

Сын: Ишбаев Ильсаф Юлаевич

Мать ребёнка: Минигуль

Рождение ребёнка
21.09.1981

Дочь: (Ишбаев) Земфира

Мать ребёнка: Минигуль

Рождение ребёнка
05.08.1992

Сын: Ишбаев Фанир Юлаевич

Мать ребёнка: Минигуль

Рождение ребёнка
05.08.1992

Сын: Ишбаев Фанур Юлаевич

Мать ребёнка: Минигуль

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