Ишбаев Юлай
Место рождениядеревня Акназарово, Мелеузовский р-н
Дата рождения22.06.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1954
Отец: Ишбаев Сафа Хупитдинович
Мать: Маргиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минигуль
Рождение ребёнка
13.10.1977
Мать ребёнка: Минигуль
Рождение ребёнка
21.09.1981
Дочь: (Ишбаев) Земфира
Мать ребёнка: Минигуль
Рождение ребёнка
05.08.1992
Сын: Ишбаев Фанир Юлаевич
Мать ребёнка: Минигуль
Рождение ребёнка
05.08.1992
Сын: Ишбаев Фанур Юлаевич
Мать ребёнка: Минигуль