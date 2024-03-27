Мусин Сямиулла Мусинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Сямиулла Мусинович

Место рождения

с. Чембелей Нижегородской области

Дата рождения

13.05.1933

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1933

Отец: Муся

Мать: не указана

с. Чембелей Нижегородской области
Рождение ребёнка
10.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина Роза

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина Роза

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусина Роза

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2014
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