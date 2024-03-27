Мусин Сямиулла Мусинович
Место рожденияс. Чембелей Нижегородской области
Дата рождения13.05.1933
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1933
Отец: Муся
с. Чембелей Нижегородской области
Рождение ребёнка
10.03.1958
Рождение ребёнка
16.06.1959
Рождение ребёнка
19.03.1970
Смерть
2014