Günter (Guenther, Ginter) (Dyck (Dick, Dück (Dueck)) Katharina A L 23.12.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Günter (Guenther, Ginter) (Dyck (Dick, Dück (Dueck)) Katharina A L

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.12.1868, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 06.03.1946, Россия

Отец
Dyck Abraham Jacob01.11.1828 г.р.
Мать
(Loewen) Aganetha04.11.1825 г.р.
Супруги
Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R15.02.1863 г.р.
Дети
Bergen (Bärgen, Baergen), Enns (Ens, Entz) (Günter (Guenther, Ginter)) Aganetha A D02.09.1888 г.р.
(Günter (Guenther, Ginter)) Margaretha A D19.10.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1868

Отец: Dyck Abraham Jacob

Мать: (Loewen) Aganetha

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Крещение
17.05.1871
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
1887

Муж: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
02.09.1888

Дочь: Bergen (Bärgen, Baergen), Enns (Ens, Entz) (Günter (Guenther, Ginter)) Aganetha A D

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
19.10.1890

Дочь: (Günter (Guenther, Ginter)) Margaretha A D

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Klassen (Claasen), Penner (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina A D

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
22.09.1894

Дочь: Hamm (Günter (Guenther, Ginter)) Helena A D

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Günter (Guenther, Ginter) Abraham (Abram)

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
20.01.1898

Дочь: Thiessen (Tiessen) (Günter (Guenther, Ginter)) Anna A D

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
02.10.1900

Дочь: Derksen (Dirksen, Doerksen, Duerksen) (Günter (Guenther, Ginter)) Maria A D

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
03.08.1904

Дочь: Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A

Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
06.03.1946
Россия

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