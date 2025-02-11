Günter (Guenther, Ginter) (Dyck (Dick, Dück (Dueck)) Katharina A L
женский, родилась 23.12.1868, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 06.03.1946, Россия
ОтецDyck Abraham Jacob01.11.1828 г.р.
Мать(Loewen) Aganetha04.11.1825 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Dyck Abraham Jacob
Мать: (Loewen) Aganetha
Дочь: Bergen (Bärgen, Baergen), Enns (Ens, Entz) (Günter (Guenther, Ginter)) Aganetha A D
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Дочь: (Günter (Guenther, Ginter)) Margaretha A D
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Дочь: Klassen (Claasen), Penner (Günter (Guenther, Ginter)) Katharina A D
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Дочь: Hamm (Günter (Guenther, Ginter)) Helena A D
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Сын: Günter (Guenther, Ginter) Abraham (Abram)
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Дочь: Thiessen (Tiessen) (Günter (Guenther, Ginter)) Anna A D
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Дочь: Derksen (Dirksen, Doerksen, Duerksen) (Günter (Guenther, Ginter)) Maria A D
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R
Дочь: Peters (Günter (Guenther, Ginter)) Sara A
Отец ребёнка: Günter (Guenther, Ginter) Abraham Johann R