Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Пётр Павлович
Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно