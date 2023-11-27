Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Пётр Павлович

Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Варфоломеев Павел Филуменович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Павел Филуменович

Смерть
Неизвестно
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