Каменщикова (Каменщикова) Бобылева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиОколо 2014
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Иван
Смерть
Около 2014