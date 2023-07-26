Каменщикова (Каменщикова) Бобылева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменщикова (Каменщикова) Бобылева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Около 2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Каменщиков Иннокентий

Мать: Саловарова (Саловарова) Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Иван

Смерть
Около 2014

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