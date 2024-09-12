Пучкова Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Иван Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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