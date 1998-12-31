Малышев Евгений Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1928
Дата смерти31.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1953
Дочь: Ануфриева Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Малышева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Малышева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Анна Васильевна
Смерть
31.12.1998