Малышев Евгений Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Евгений Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1928

Дата смерти

31.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1953

Дочь: Ануфриева Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Малышева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Малышева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Анна Васильевна

Смерть
31.12.1998
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