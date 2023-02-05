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Соловьев Кузьма Иванович

Место рождения

Варюковка, Шатура, Московская область

Дата рождения

Около ?.10.1881

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1881

Отец: Соловьев Иван Ефимович

Мать: не указана

Варюковка, Шатура, Московская область
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева

Эрлекс, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.08.1902

Дочь: Соловьева Елизавета Кузьмина

Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Соловьев Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сорокина (Соловьева) Елизавета Кузьминична

Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Максим Кузьмич

Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Соловьев Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Соловьев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева

Смерть
Около 1948
Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

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