Соловьев Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.10.1881
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1881
Отец: Соловьев Иван Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901
Эрлекс, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.08.1902
Дочь: Соловьева Елизавета Кузьмина
Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сорокина (Соловьева) Елизавета Кузьминична
Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Соловьева (Разборова) Параскева Афанасьева
Смерть
Около 1948