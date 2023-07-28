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Шохин Иван Акимович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

03.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шохин Аким Ильич

Мать: Шохина Анна Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина (Забнина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1873

Сын: Шохин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шохина (Забнина) Мария Васильевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.08.1876

Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шохина (Забнина) Мария Васильевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.01.1906

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