Шохин Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти03.01.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Шохин Аким Ильич
Мать: Шохина Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1873
Мать ребёнка: Шохина (Забнина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1876
Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шохина (Забнина) Мария Васильевна
Смерть
03.01.1906