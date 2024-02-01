Заленский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.07.1964
Жена: Заленская Вера Федоровна
Рождение ребёнка
25.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заленская Вера Федоровна
Рождение ребёнка
31.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заленская Вера Федоровна
Развод
Неизвестно
Жена: Заленская Вера Федоровна
Смерть
Неизвестно