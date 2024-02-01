Заленский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заленский Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1964

Жена: Заленская Вера Федоровна

Рождение ребёнка
25.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заленская Вера Федоровна

Рождение ребёнка
31.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заленская Вера Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Заленская Вера Федоровна

Смерть
Неизвестно
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