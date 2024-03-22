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Вшивцев Венедикт Назарович

Место рождения

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Вшивцев Назар Дмитриевич

Мать: не указана

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Парфил Венедиктович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Григорьева

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Филип Венедиктович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Григорьева

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Климент Венедиктович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Григорьева

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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