Вшивцев Венедикт Назарович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Вшивцев Назар Дмитриевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Вшивцев Парфил Венедиктович
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вшивцев Филип Венедиктович
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Вшивцев Климент Венедиктович
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763