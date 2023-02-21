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Мусалим
Мусалим
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1712
Дата смерти
1761
Пол
Мужской
Отец
Азамат
Мать
Не указана
Дети
Мурат
1763 г.р.
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец:
Азамат
Мать: не указана
Смерть
1761
Рождение ребёнка
1763
Сын:
Мурат
Мать ребёнка: не указана
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