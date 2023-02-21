Мусалим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусалим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1763 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Азамат

Мать: не указана

Смерть
1761
Рождение ребёнка
1763

Сын: Мурат

Мать ребёнка: не указана

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