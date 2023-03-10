Шемонаев Алексей Романович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти08.11.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шемонаев Роман Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
08.11.1994
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук