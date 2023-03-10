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Шемонаев Алексей Романович

Место рождения

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1912

Дата смерти

08.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шемонаев Роман Андреевич

Мать: не указана

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
08.11.1994
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук

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