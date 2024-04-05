Sobieska/Białousz (Kulesza) Katarzyna 20.09.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sobieska/Białousz (Kulesza) Katarzyna

Место рождения

Udrzynek

Дата рождения

20.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1805 г.р.

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1845

Отец: Kulesza Jan

Мать: Kulesza (Wójcik) Jadwiga

Udrzynek
Бракосочетание
17.07.1882

Муж: Białousz Tomasz

Budy/Brańszczyk akt 21/1882
Рождение ребёнка
23.05.1883

Сын: Białousz Stanisław

Отец ребёнка: Białousz Tomasz

Budy/Briańszczyk akt 45/1883
Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: Najmoła (Białousz) Franciszka

Отец ребёнка: Białousz Tomasz

Budy/Brańszczyk akt 35/1884
Рождение ребёнка
17.11.1885

Дочь: (Białousz) Wiktoria

Отец ребёнка: Białousz Tomasz

Budy/Briańszczyk akt 129/1885
Смерть
Неизвестно

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