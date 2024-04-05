Sobieska/Białousz (Kulesza) Katarzyna
Место рожденияUdrzynek
Дата рождения20.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1845
Отец: Kulesza Jan
Мать: Kulesza (Wójcik) Jadwiga
Udrzynek
Бракосочетание
17.07.1882
Муж: Białousz Tomasz
Budy/Brańszczyk akt 21/1882
Рождение ребёнка
23.05.1883
Сын: Białousz Stanisław
Отец ребёнка: Białousz Tomasz
Budy/Briańszczyk akt 45/1883
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: Najmoła (Białousz) Franciszka
Отец ребёнка: Białousz Tomasz
Budy/Brańszczyk akt 35/1884
Рождение ребёнка
17.11.1885
Дочь: (Białousz) Wiktoria
Отец ребёнка: Białousz Tomasz
Budy/Briańszczyk akt 129/1885
Смерть
Неизвестно