Агафья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Волдынь, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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