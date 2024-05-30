Агафья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно