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Шатунов Федор Парфенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Шатунов Парфен Кузьмин

Мать: Шатунова Татьяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Авдотья Романова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Шатунова) Марья Федорова

Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Шатунова) Лукерья Федорова

Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Шатунова) Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Шатунова) Мавра Федорова

Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шатунов Прокофей Федоров

Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Шатунова) Василиса Федорова

Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шатунов Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762

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