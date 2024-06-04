Шатунов Федор Парфенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Шатунов Парфен Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Шатунова) Марья Федорова
Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Шатунова) Лукерья Федорова
Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Шатунова) Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Шатунова) Мавра Федорова
Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Шатунова) Василиса Федорова
Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Шатунова Авдотья Романова
Смерть
После 1762