Егорова (Григорьева) Евгения
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти01.05.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1843
Муж: Егоров Евстигней
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евсигнеева Марфа
Отец ребёнка: Егоров Евстигней
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евсигнеева Евфимия
Отец ребёнка: Егоров Евстигней
Смерть
01.05.1849