Егорова (Григорьева) Евгения 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Егорова (Григорьева) Евгения

Место рождения

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

01.05.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
10.01.1843

Муж: Егоров Евстигней

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евсигнеева Марфа

Отец ребёнка: Егоров Евстигней

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евсигнеева Евфимия

Отец ребёнка: Егоров Евстигней

Смерть
01.05.1849

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