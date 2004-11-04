Верещагин Виктор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1947
Дата смерти04.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1969
Сын: Верещагин Игорь Викторович
Мать ребёнка: Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
20.04.1971
Дочь: Анисимова (Верещагина) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
04.11.2004