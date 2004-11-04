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Верещагин Виктор Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1947

Дата смерти

04.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1947

Отец: Протопопов Кирилл Фёдорович

Мать: Верещагина Пелагея Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
18.11.1969

Сын: Верещагин Игорь Викторович

Мать ребёнка: Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
20.04.1971

Дочь: Анисимова (Верещагина) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
04.11.2004

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