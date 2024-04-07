Щенова Лидия Митрофанова 11.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щенова Лидия Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1949

Отец: Сараев Митрофан Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щенова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Щенов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щенов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Щенов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1973

Сын: Щенов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Щенов Николай Михайлович

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