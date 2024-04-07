Щенова Лидия Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1949
Отец: Сараев Митрофан Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щенова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Щенов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щенов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1973
Отец ребёнка: Щенов Николай Михайлович