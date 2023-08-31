Челпанова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оборин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Челпанов Федор Никитич
Рождение ребёнка
25.04.1927
Дочь: Маслова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Челпанов Федор Никитич
Смерть
Неизвестно