Челпанова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челпанова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оборин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Челпанов Федор Никитич

Рождение ребёнка
25.04.1927

Дочь: Маслова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Челпанов Федор Никитич

Смерть
Неизвестно

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