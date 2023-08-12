Чистилин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.2016
Сын: Чистилин Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Чистилина (Паплевина) Александра Александровна
Рождение ребёнка
22.06.2018
Сын: Чистилин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Чистилина (Паплевина) Александра Александровна