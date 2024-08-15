Терентий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1706
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Дарья Терентьевна
Мать ребёнка: Соломания
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Соломания
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 стр. Село Старое. Терентий Матвеевич и его жена Соломания. Их дочери Анна, Дарья. 1722г.
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Анисья Терентьевна
Мать ребёнка: Соломания
Смерть
После 1724