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Терентий Матвеевич

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1706 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Дарья Терентьевна

Мать ребёнка: Соломания

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Соломания

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1722

Жена: Соломания

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 стр. Село Старое. Терентий Матвеевич и его жена Соломания. Их дочери Анна, Дарья. 1722г.
Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Анисья Терентьевна

Мать ребёнка: Соломания

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1724
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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