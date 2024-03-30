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Язев Павел Ефимович

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

С 1838 по 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1839

Отец: Язев Ефимий Авраамович

Мать: Язева Татиана Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.10.1859

Дочь: Язева Параскева Павловна

Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Язева Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1862

Дочь: Язева Наталия Павловна

Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.08.1869

Дочь: Язева Марфа Павловна

Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Язев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язева Пелагея Владимировна

Смерть
Неизвестно
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
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