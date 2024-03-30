Язев Павел Ефимович
Место рождения
Дата рожденияС 1838 по 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1839
Отец: Язев Ефимий Авраамович
Мать: Язева Татиана Яковлевна
Рождение ребёнка
06.10.1859
Дочь: Язева Параскева Павловна
Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Язева Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
11.08.1862
Дочь: Язева Наталия Павловна
Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
22.08.1869
Дочь: Язева Марфа Павловна
Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Язев Михаил Павлович
Мать ребёнка: Язева Пелагея Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно