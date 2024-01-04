Шегнагаев Олег Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шегнагаев Олег Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1988

Отец: не указан

Мать: Шегнагаева Ольга Петровна

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