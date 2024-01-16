Ордина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно