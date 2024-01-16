Ордина Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ордин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ордин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Ордин Захарий Николаевич

Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ордин Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ордин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Ордин Николай Алексеевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Николай Алексеевич

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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