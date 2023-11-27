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Чайковский Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Чайковский Петр Константинович

Мать: Абрамович Елена Викентьевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Чайковский Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Пилевич Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Чайковский Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1969

Сын: Чайковский Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Чайковский Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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