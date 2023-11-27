Чайковский Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
1960
Сын: Чайковский Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Пилевич Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1964
Сын: Чайковский Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1969
Сын: Чайковский Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Чайковский Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Чайковская Лидия Ивановна