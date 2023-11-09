Сафиуллина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Сафиуллина Махсума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Радмир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Нурик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Имиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаутдинова Анжела
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаутдинова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багаутдинов Равиль
Смерть
Неизвестно