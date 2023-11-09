Сафиуллина Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафиуллина Светлана

Сафиуллина Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сафиуллина Махсума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Альберт

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Радмир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Нурик

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Имиль

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Анжела

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Юлия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаутдинов Равиль

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close