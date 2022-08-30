Папанова (Хорошая) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1980
Сын: Папанов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Папанов Николай Константинович
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.01.1983
Дочь: Куделя (Папанова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Папанов Николай Константинович
Рождение ребёнка
01.05.1989
Сын: Папанов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Папанов Николай Константинович