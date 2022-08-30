Папанова (Хорошая) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папанова (Хорошая) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.?

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папанов Николай Константинович

Рождение ребёнка
05.03.1980

Сын: Папанов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Папанов Николай Константинович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.01.1983

Дочь: Куделя (Папанова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Папанов Николай Константинович

Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
01.05.1989

Сын: Папанов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Папанов Николай Константинович

Байдибек Би (Маловодное), Енбекшиказахский район, Алматинская область

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