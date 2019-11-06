Даценко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1958
Дата смерти06.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даценко Олеся
Мать ребёнка: Даценко Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даценко Ольга Викторовна
Смерть
06.11.2019