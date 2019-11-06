Даценко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даценко Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1958

Дата смерти

06.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даценко Олеся

Мать ребёнка: Даценко Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даценко Ольга Викторовна

Смерть
06.11.2019

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