Полтев Юрий
Место рожденияСерпухов, Россия
Дата рождения26.08.1963
Дата смерти10.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963
Отец: Полтев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полтева Татьяна
Развод
Неизвестно
Жена: Полтева Елена
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
04.12.1990
Сын: Полтев Роман
Мать ребёнка: Полтева (Мурашова) Татьяна
Рождение ребёнка
04.12.1990
Сын: Полтев Юрий
Мать ребёнка: Полтева (Мурашова) Татьяна
Бракосочетание
2000
Жена: Полтева Елена
Рождение ребёнка
21.04.2001
Сын: Полтев Арсений
Мать ребёнка: Полтева Елена
Рождение ребёнка
?.10.2004
Сын: Полтев Аркадий
Мать ребёнка: Полтева Татьяна
Смерть
10.12.2013