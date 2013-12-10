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Полтев Юрий

Место рождения

Серпухов, Россия

Дата рождения

26.08.1963

Дата смерти

10.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963

Отец: Полтев Юрий

Мать: Полтева (Пикунова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полтева Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Полтева Елена

Развод
Неизвестно

Жена: Полтева (Мурашова) Татьяна

Бракосочетание
1987

Жена: Полтева (Мурашова) Татьяна

Рождение ребёнка
04.12.1990

Сын: Полтев Роман

Мать ребёнка: Полтева (Мурашова) Татьяна

Рождение ребёнка
04.12.1990

Сын: Полтев Юрий

Мать ребёнка: Полтева (Мурашова) Татьяна

Бракосочетание
2000

Жена: Полтева Елена

Рождение ребёнка
21.04.2001

Сын: Полтев Арсений

Мать ребёнка: Полтева Елена

Рождение ребёнка
?.10.2004

Сын: Полтев Аркадий

Мать ребёнка: Полтева Татьяна

Смерть
10.12.2013

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