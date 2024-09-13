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Кистанов Василий Яковлевич

Место рождения

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР

Дата рождения

26.05.1894 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1894 ст.

Отец: Кистанов Яков Александрович

Мать: Кистанова Ирина Исаева

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
восприемник - Кистанов Афанасий Александрович (мещанин г. Кокчетав, Акмолинской обл.). Пржевальск, г., Свято-Троицкий собор Источник: МК 1894
Бракосочетание
28.09.1912 ст.

Жена: Кистанова Наталья (Неонила) Стефанова (Степановна)

Брак зарегистрирован в селении Преображенское (ныне Тюп)
Рождение ребёнка
17.05.1927

Сын: Кистанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кистанова Наталья (Неонила) Стефанова (Степановна)

Смерть
1937

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