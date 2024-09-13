Кистанов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1894 ст.
Дата смерти1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1894 ст.
восприемник - Кистанов Афанасий Александрович (мещанин г. Кокчетав, Акмолинской обл.). Пржевальск, г., Свято-Троицкий собор Источник: МК 1894
Бракосочетание
28.09.1912 ст.
Брак зарегистрирован в селении Преображенское (ныне Тюп)
Рождение ребёнка
17.05.1927
Смерть
1937