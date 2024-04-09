Яков Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Филип Яковлев
Мать ребёнка: Меланья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Козьма Яковлев
Мать ребёнка: Меланья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: Меланья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Евдоким Яковлев
Мать ребёнка: Меланья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Семен Яковлев
Мать ребёнка: Меланья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Севостьян Яковлев
Мать ребёнка: Меланья Сидорова