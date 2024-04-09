Яков Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Анисимов

Яков Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1696 г.р.
Около 1700 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1707 г.р.
Около 1714 г.р.
Около 1719 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Филип Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Козьма Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Меланья Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Евдоким Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Семен Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Севостьян Яковлев

Мать ребёнка: Меланья Сидорова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.