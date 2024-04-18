Барцов Григорй Васильевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Барцов Василий С.
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1889
Дочь: Соколова (Барцова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Барцова Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Зайцева (Барцова) Анна Григорйовна
Мать ребёнка: Барцова Александра Трофимовна
Смерть
Неизвестно