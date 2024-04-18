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Барцов Григорй Васильевич

Место рождения

Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Барцов Василий С.

Мать: не указана

Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
16.10.1889

Дочь: Соколова (Барцова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Барцова Александра Трофимовна

Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Зайцева (Барцова) Анна Григорйовна

Мать ребёнка: Барцова Александра Трофимовна

Антоново, Мордвиновская волость, Гороховецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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