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Яковлева Ксенья Георгиевна(Егоровна)

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Место рождения

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

18.01.1912 ст.

Дата смерти

22.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912 ст.

Отец: Яковлев Георгий (Егор) Андреевич

Мать: Андреева Евгения Игнатьевна

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
восприемники той же деревни кр.Стефан Игнатьевич Андреев и кр.дочь девица Акилина Игнатьевна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Ефим Филимонович

Рождение ребёнка
13.09.1941

Дочь: Торопова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Торопов Ефим Филимонович

Торопово, Ишимский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
13.09.1941

Дочь: Торопова Луиза Ефимовна

Отец ребёнка: Торопов Ефим Филимонович

Торопово, Ишимский округ, Уральская область
Смерть
22.02.1985
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

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