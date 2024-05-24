Яковлева Ксенья Георгиевна(Егоровна)
Место рождения
Дата рождения18.01.1912 ст.
Дата смерти22.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912 ст.
восприемники той же деревни кр.Стефан Игнатьевич Андреев и кр.дочь девица Акилина Игнатьевна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1941
Дочь: Торопова Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Торопов Ефим Филимонович
Рождение ребёнка
13.09.1941
Дочь: Торопова Луиза Ефимовна
Отец ребёнка: Торопов Ефим Филимонович
Смерть
22.02.1985
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область