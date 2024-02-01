Ковалев Порфирий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Соснина Наталья Порфировна
Мать ребёнка: Ковалева Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Ковалев Павел Порфирьевич
Мать ребёнка: Ковалева Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
С 1907 по 1909
Дочь: Евдокия Порфирьевна
Мать ребёнка: Ковалева Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Федоренко Мария Порфировна
Мать ребёнка: Ковалева Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Дарья Андреевна
Смерть
Неизвестно