Ковалев Порфирий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Порфирий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Соснина Наталья Порфировна

Мать ребёнка: Ковалева Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ковалев Павел Порфирьевич

Мать ребёнка: Ковалева Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
С 1907 по 1909

Дочь: Евдокия Порфирьевна

Мать ребёнка: Ковалева Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Федоренко Мария Порфировна

Мать ребёнка: Ковалева Дарья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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