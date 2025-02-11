Eustafiewich Ivan
мужской, родился Неизвестно, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 1898
Дети
Siczkowski (Eustafiewich) ElizabethОколо 1881 г.р.
Eustafiewich Elias (Eustace)Около 1882 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Siczkowski (Eustafiewich) Elizabeth
Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Eustafiewich Elias (Eustace)
Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna
Рождение ребёнка
10.03.1884
Дочь: Goresky (Eustafiewich) Victoria
Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Бойчук (Eustafiewich) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna
Рождение ребёнка
14.10.1894
Сын: Eustafiewich Melety
Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna
Berbestie, Storozynetz, Bukowina, Austria
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Eustafiewich Isadore
Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna
Смерть
1898