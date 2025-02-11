Eustafiewich Ivan Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Eustafiewich Ivan

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 1898

Дети
Siczkowski (Eustafiewich) ElizabethОколо 1881 г.р.
Eustafiewich Elias (Eustace)Около 1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Siczkowski (Eustafiewich) Elizabeth

Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Eustafiewich Elias (Eustace)

Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
10.03.1884

Дочь: Goresky (Eustafiewich) Victoria

Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Бойчук (Eustafiewich) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Eustafiewich Melety

Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna

Berbestie, Storozynetz, Bukowina, Austria

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Eustafiewich Isadore

Мать ребёнка: Eustafiewich (Oleksiyevich) Kateryna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
1898

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