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Загорский Фома Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1835

Отец: Загорский Иван Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Анна Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загорский Петр Фомич

Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева (Загорская) Александра Фоминична

Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1861

Дочь: Попова (Загорская) Параскева Фоминична

Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна

Рождение ребёнка
06.08.1864

Сын: Загорский Матвей Фомич

Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна

Рождение ребёнка
10.11.1866

Сын: Загорский Иван Фомич

Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна

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