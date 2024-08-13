Загорский Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1835
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загорский Петр Фомич
Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1861
Дочь: Попова (Загорская) Параскева Фоминична
Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна
Рождение ребёнка
06.08.1864
Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна
Рождение ребёнка
10.11.1866
Сын: Загорский Иван Фомич
Мать ребёнка: Загорская (Карасева) Ефросинья Никаноровна