Юнах Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнах Константин Константинович
Мать ребёнка: Юнах (Григорьева) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнах Алексей Константинович
Мать ребёнка: Юнах (Григорьева) Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно