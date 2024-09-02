Юнах Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнах Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнах Константин Константинович

Мать ребёнка: Юнах (Григорьева) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнах Алексей Константинович

Мать ребёнка: Юнах (Григорьева) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнах (Григорьева) Татьяна Сергеевна

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