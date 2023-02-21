Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковязин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковязин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Ковязин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковязин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Ковязин Владимир

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