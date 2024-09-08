Епифанов Петр Силантьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Сила Епифанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Епифанова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева
Бракосочетание
03.10.1893
Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1894
Дочь: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева
Рождение ребёнка
24.10.1902
Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева
Рождение ребёнка
31.03.1907
Сын: Епифанов Георгий Петрович
Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева
Рождение ребёнка
12.01.1909
Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева
Рождение ребёнка
09.09.1912
Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева