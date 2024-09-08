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Епифанов Петр Силантьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Сила Епифанов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Епифанова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Бракосочетание
03.10.1893

Жена: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1894

Дочь: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1902

Сын: Епифанов Степан Петрович

Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1907

Сын: Епифанов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1909

Сын: Епифанов Павел Петрович

Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1912

Сын: Епифанов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Епифанова (Сафонова) Гликерия Моисеева

Новосидориха, Шатура, Московская область

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