Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы

Место рождения

п.Зирган Мелеузовский район

Дата рождения

1903

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Аитова Габдрахман Аитов

Мать: Хуснизямал

п.Зирган Мелеузовский район
Рождение ребёнка
25.06.1925

Сын: Валеев Фарид Галеевич

Отец ребёнка: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы

с.Средняя Серда Арского р-на РТ
Рождение ребёнка
30.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы

Пос. Зирган Мелеузовский район БАССР
Рождение ребёнка
15.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Казань, кладбище пос. Нагорный
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