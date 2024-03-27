Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы
Место рожденияп.Зирган Мелеузовский район
Дата рождения1903
Дата смерти1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Аитова Габдрахман Аитов
Мать: Хуснизямал
п.Зирган Мелеузовский район
Рождение ребёнка
25.06.1925
Отец ребёнка: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы
с.Средняя Серда Арского р-на РТ
Рождение ребёнка
30.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы
Пос. Зирган Мелеузовский район БАССР
Рождение ребёнка
15.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Казань, кладбище пос. Нагорный