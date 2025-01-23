Кондратьев Иван 24.07.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1987

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

2006 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1987

Отец: Кондратьев Сергей

Мать: Кондратьева (Сальникова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева (Безносова) Елена

Рождение ребёнка
09.04.2006

Сын: Безносов Даниил

Мать ребёнка: Кондратьева (Безносова) Елена

Рождение ребёнка
23.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Безносова) Елена

Рождение ребёнка
?.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Безносова) Елена

Рождение ребёнка
22.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Безносова) Елена

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