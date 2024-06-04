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Кудрявцев Дей Иванов

Место рождения

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Кудрявцов Иван Григорьев

Мать: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Акилина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Кудрявцев Терентий Деев

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Кудрявцев Зиновий Деев

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Коровкина (Кудрявцева) Ксения Деева

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Рычкова (Кудрявцева) Марфа Деева

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: (Кудрявцева) Фекла Деева

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Кудрявцев Иван Деев

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Сунцова (Кудрявцева) Федосья Деева

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Останина (Кудрявцева) Федосья Мл. Деева

Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1748
Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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