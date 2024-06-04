Кудрявцев Дей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Кудрявцов Иван Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1699
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Коровкина (Кудрявцева) Ксения Деева
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Рычкова (Кудрявцева) Марфа Деева
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: (Кудрявцева) Фекла Деева
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Кудрявцев Иван Деев
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Сунцова (Кудрявцева) Федосья Деева
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Останина (Кудрявцева) Федосья Мл. Деева
Мать ребёнка: Кудрявцева Акилина Алексеева
Смерть
1748