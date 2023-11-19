Арсений Захарович
Место рождения
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
15.02.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 15.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Матвеевич Зашейково крестьянская девица Евдокия Никитична по жениху Болотьк... Показать все
Смерть
Неизвестно