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Арсений Захарович

Место рождения

Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Поручитель
15.02.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 15.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Матвеевич Зашейково крестьянская девица Евдокия Никитична по жениху Болотьк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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